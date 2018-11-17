Суббота, 17 Ноября 2018 12:05

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий19 ноября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 70 на ул. Микаеляна, жилые дома 17, 19, 21, 23, 25, 27 на ул. Раффи и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), жилой дом 13 во 2-ом квартале Давташена, жилые дома 31/6, 31/8 на ул. Ленинградяна, жилой дом 7 на ул. Шинарарнери;

10:30-16:30 жилой дом 15 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома 190-202 на ул. Гр.Кочара и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 28 на ул. Гр.Кочара,

жилой дом 1 на 21-ой улице и собственный дом 1-6 на 27-ой улице в

Арабкире, жилой дом 14 на пр. Азатутяна, подъезды 6, 10 жилого дома 1

на пр. Комитаса, жилой дом 22 на пр. Багратуняц, жилой дом 24/3 на ул. Шарури, подъезд 3 жилого дома 44/4а и жилые дома 44/5, 42/6, 42/7, 51/17, 45/21, 45/20, 49/19, 51/16 на ул. Арташисян, жилой дом 64 на ул. Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома улиц Араратян и переулка Араратян, школа N69, детские сады N132, 143;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Арарат;

10:00-14:00 частично село Низами;

10:30-16:00 жилые дома 17, 19, 19А на ул. Маркса, жилые дома 32, 36А на ул. Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в

городе Арташат;

11:00-15:00 жилые дома 15, 16, 18, 22 на ул.Маркса, жилые дома 5, 11 на ул. Товмасяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в

городе Арташат;

11:00-16:00 село Кахцрашен; частично село Айгезард;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 частично село Гладзор

10:00-16:00 частично село Хндзорут

в Котайкской области:

10:00-15:00 частично село Дзорахбюр; частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Веон Армения", "Юком", прилегающие производственные территории и абоненты

(не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично 8-ой микрорайон города Абовян, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-12:30 село Алапарс, станция сотового оператора "Веон Армения и прилегающие производственные территории;

в Гегаркуникской области:

10:30-13:00 село Золакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16:00 квартал Больницы села Ашоцк в Ашоцком регионе; улицы 2, 3 села Сарнахбюр в Анийском регионе;

в Лорийской области:

11:00-16:00 частично село Вагатни;

11:00-17:00 село Хнацах.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.