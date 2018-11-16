Пятница, 16 Ноября 2018 20:52

АрмИнфо. Представители казахстанской туриндустрии внесли ряд предложений в разрабатываемую Министерством культуры и спорта Государственную программу развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2025 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.

В ходе обсуждения на площадке рабочей группы со стороны предпринимателей внесены предложения, одно из которых - право физических лиц использовать в целях охоты метательное оружие (охотничий лук) и ряд других.



Цель программы - развитие туристической отрасли, повышение качества и доступности туристских продуктов и услуг, создание благоприятного туристского климата, формирование эффективной системы продвижения туристского потенциала страны на внутреннем и международном рынках, совершенствование системы управления и мониторинга развития туристской отрасли.