Пятница, 16 Ноября 2018 19:48

АрмИнфо. Beeline в Армении участвует в программе содействия карьеры и предпринимательства 2018 г., организованной посольством США в рамках мероприятий, приуроченных Всемирной неделе предпринимательства (Global Entrepreneurship Week-GEW).

Как сообщает пресс-служба Beeline, на мероприятии компании представляют участникам востребованные специальности, информируют о необходимых и требующихся для трудоустройства навыках и знаниях.

<Мы живем в век быстрых изменений, и ситуация на рынке труда тоже может измениться за считанные месяцы. Для этого мы советуем быть очень внимательными к тенденциям развития, постоянно заниматься самообразованием и совершенствовать навыки, чтобы быть конкурентоспособными и иметь хорошую работу>, - отметил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно сообщению, в рамках мероприятия планируется провести предпринимательские и профессиональные лабораторные занятия, тренинги для соискателей, в частности в плане составления резюме и правил поведения на собеседованиях, а также ярмарку карьеры и предпринимательства.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".