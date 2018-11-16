Пятница, 16 Ноября 2018 19:28

АрмИнфо. Мэр Еревана Айк Марутян принял главу делегации ЕС в Армении, посла Петра Свитальского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Марутян отметил, что мэрия Еревана всегда сотрудничала с делегацией ЕС в Армении. В частности, Марутян выделил проекты, финансируемые Европейским Союзом, таких как альтернативная энергетика, охрана окружающей среды, вывоз мусора и его переработка и др. Мэр с удовлетворением отметил, что подобные программы дают возможность приобретать новых партнеров, а также обмениваться опытом.

В свою очередь посол Свитальский подчеркнул, что прошедшие выборы в Совет старейшин Еревана могут стать основой для хорошей традиции демократических выборов в Армении. Петр Свитальский также подчеркнул важность программ, реализуемых в Ереване при участии ЕС, подчеркнув, однако, что потенциал сотрудничества не реализован в полной мере. Глава делегации ЕС предложил поднять уровень сотрудничества с городскими властями на новый уровень.

Мэр Марутян выразил готовность углубить отношения, в частности, заверив, что дни Европы, которые будут проведены весной следующего года в Ереване, будут беспрецедентными с точки зрения их организации.