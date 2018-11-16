Пятница, 16 Ноября 2018 19:27

АрмИнфо.Представители парламентской группы дружбы Армения-Китай, находясь с визитом в КНР, встретились с замминистра иностранных дел этой страны Чжан Есуи. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно источнику, глава группы Ермине Нагдалян отметила, что армяно-китайские дружеские отношения имеют долгую историю, и сотрудничество групп дружбы двух стран являются одним из важных пунктов парламентской дипломатии. По словам главы группы дружбы, в Армении произошли перемены, были назначены досрочные парламентские выборы и после выборов отношения с Китаем продолжат активно развиваться.

В свою очередь замминистра ИД Китая Пекин высоко ценит последовательную политику Армении в вопросах Южно- китайского моря и Тайваня. Он выразил надежду на то, что после парламентских выборов в декабре новое правительство Армении продолжит развивать свои отношения с Китаем, и Пекин в лице Армении будет иметь партнера в своей программе "Один пояс, один путь".

В ходе встречи собеседники также коснулись двустороннего сотрудничества, подчеркнув активную роль парламентской дипломатии в межгосударственных отношениях.

Делегация также посетила посольство Армении в Китае, в котором посол Сергей Манасерян рассказал об успехах армянского стенда на выставке "Шанхай Экспо" и интересе китайских компаний к армянскому производству.