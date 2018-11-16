Пятница, 16 Ноября 2018 19:23

АрмИнфо. На ежегодной Ямарке "Карьера и предпринимательство" Конверс Банк был представлен как создатель истории успеха. Об этом говорится в официальном сообщении Банка. На этой ярмарке Конверс Банк представил вакансии в подразделениях обслуживания, ИТ и маркетинга. "Банк неоднократно заявлял о своей готовности вовлечения молодежи в свою работу.

Сегодня почти половина персонала Конверс Банка это сотрудники моложе 30-ти лет, каждый из которых внес свою лепту в развитие банка - это новые идеи и программы. Банк в свою очередь создает такую среду, в которой молодые кадры могут раскрыть свой потенциал, и им для развития предоставляются все возможности", - отмечает источник.

В ходе мероприятия Конверс Банк представил участникам и гостям опыт сотрудницы филиала "Нор- Норк" Анны Фероян. "Еще со времен учебы у меня было желание работать в Конверс Банке. Но признаться, не верила в то, что после заполнения заявки на предыдущей Ярмарке карьеры и предпринимательства мое желание исполнится. После мероприятия прошло короткое время и банк пригласил меня. После переподготовки, в феврале я уже приступила к работе в Конверс Банке", - сказала Анна Фероян.

Отметим, что в этом году ярмарка была организована CareerLab при содействии Посольства США в Армении, в которой приняли участие свыше 50 предприятий, представляющих разные сферы экономики.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.