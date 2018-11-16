Пятница, 16 Ноября 2018 19:21

АрмИнфо. Новоназначенный художественный руководитель Русского театра не планирует резких шагов и не собирается строить театр с чистого листа. Не будет ни "зачисток", ни реверансов в сторону актеров, проголосовавших за его назначение. Об этом Карен Нерсисян заявил на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Русском Драматическом театре имени Станиславского.

''Я полон сил, энергии и творческих идей. Готов в самое ближайшее время начать репетировать спектакли'', - подчеркнул режиссер. На вопрос о репертуара Карен Нерсисян затруднился ответить, однако сказал, что вероятнее всего выбор падет на классику: Шекспир, Чехов, Островский, Мольер. Режиссер не исключает, что на сцене Русского театра могут появиться и произведения армянских драматургов, особо он отметил Уильяма Сарояна и Акопа Пароняна. ''Я - за красивый театр, вкусный театр. Я - за живую классику.''

На вопрос о современных постановках классического репертуара и методах привлечения зрителей, Карен Нерсисян сказал: ''В театре допустимо все! Как только мы начнем ставить перед собой рамки, театр

перестанет жить. Я не сторонник, например, Гамлета в джинсах и никогда не пытался специально ставить провокационные спектакли, но я за то, чтоб в репертуаре были разные постановки.''

Карен Нерсисян выразил готовность со временем привлечь к работе специалистов из России и других стран, в частности художников, хореографов, сценографов, однако пока считает первостепенным обеспечение нужд театра и его техническое оснащение. Новый худрук отметил, что в скором времени планируется встреча с министром культуры Лилит Макунц и он очень надеется на конструктивный разговор.

По словам худрука, решение взять на себя руководство Русским театром Еревана далось ему нелегко, но желание видеть театр живым, современным, ярким, поддержка директора театра Фреда Давтяна и актерского состава, а также ''зов крови'' сыграли свою роль. На вопрос как он оценивает состояние театра и успел ли ознакомиться с репертуаром, Карен Нерсисян сказал: ''Конечно, я смотрел не все спектакли. Из того, что видел многое понравилось, что-то удивило и даже шокировало, что-то показалось устаревшим, а я панически боюсь запаха нафталина в театре. Но есть замечательные актерские и режиссерские работы, которые очень радуют". По словам нового худрука Русский театр Еревана имеет свое лицо и особую специфику. ''Здесь работают русскоязычные актеры с армянской ментальностью. Армянский актер обладает куражем, радостным существованием на сцене. Я вижу в актерах огромную готовность работать!''

''Карен - настоящий профессионал с колоссальным опытом. И я уверен, что очень скоро на сцене Русского театра мы увидим его творческое детище.'' - сказал в заключение встречи директор театра Фред Давтян и выразил надежду, что тяжелейший переходный период, связанный с уходом бессменного руководителя театра Александра Григоряна, подошел к концу.

Напомним, что Александр Григорян руководил Русским театром Еревана более пятидесяти лет. После его кончины в 2017-ом году театр целый год оставался без художественного руководителя. Впоследствии Министерством культуры был организован конкурс. После отборочных туров остались два кандидата - Карен Нерсисян и Сурен Шахвердян. 16-го октября 2018-го года соответствующим указом Карен Нерсисян был назначен художественным руководителем Русского драматического театра в Ереване.

Карен Нерсисян - известный российский театральный режиссер. На его счету более 50-и постановок как в Москве, так и в других городах России.