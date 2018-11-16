Пятница, 16 Ноября 2018 19:20

АрмИнфо. В Бишкеке 15 - 16 ноября состоялись межмидовские консультации "Взаимодействие государств - участников СНГ в информационной сфере".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, с армянской стороны в мероприятии принимал участие начальник управления по общественной дипломатии и СМИ Сероб Беджанян.

В ходе встречи участники консультаций обменялись опытом информационного сопровождения внешней политики и работы со СМИ, обсудили информационное обеспечение значимых событий на пространстве Содружества Независимых Государств.

Представители внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы содействия углублению сотрудничества между национальными СМИ стран СНГ и координации подходов стран в профильных международных структурах (ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и др.) и на площадках крупных медиа-форумов. Была подчеркнута важность обеспечения информационной поддержки мероприятий, посвященных 75-летию победы в ВОВ.