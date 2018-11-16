Пятница, 16 Ноября 2018 17:37

АрмИнфо. Существуют налаженные форматы сотрудничества, которые позволяют Армении и России определять новые направления углубления союзнических взаимоотношений. Об этом в интервью ТАСС заявил и.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян коснувшись армяно-российских отношений.

Он напомнил о насыщенности и динамичности двусторонней повестке армяно-российских отношений - от науки, культуры, образования до экономики, энергетики, транспорта и, конечно, военно-технического сотрудничества.

"Наши взаимоотношения консолидируются и через наше членство в таких организациях, как ЕАЭС и ОДКБ; мы тесно сотрудничаем и на других многосторонних площадках. У нас прочные союзнические отношения, строящиеся на основе равноправия, взаимодоверия и взаимоуважения", - подчеркнул Мнацаканян.

Отвечая на вопрос, ожидается ли в ближайшее время встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, он отметил, что естественно, будут новые возможности для официального общения. "Но в то же время за прошедшие шесть месяцев у нас было много поводов общаться, в том числе и на международных площадках, будь то в рамках ОДКБ или ООН. На прошлой неделе встречались в Астане. Я очень ценю наши взаимоотношения, взаимопонимание и быструю досягаемость, а также опыт и знания министра Лаврова. Могу сказать, что за это время у нас сложились отношения, соответствующие стратегическому характеру взаимоотношений между нашими странами", - резюмировал глава МИД Армении.