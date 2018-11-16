Пятница, 16 Ноября 2018 17:32

АрмИнфо. Правительство РК намерено предоставить возможность этническим казахам, проживающим за рубежом, работать в Казахстане без получения разрешения. Такие изменения предусмотрены в законопроекте с поправками по вопросам регулирования миграционных процессов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этническим казахам, проживающим за рубежом, представить возможность осуществлять временную трудовую деятельность в Республике Казахстан без получения разрешения», - сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нуржан Альтаев, выступая на заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Министерстве юстиции РК.

Помимо этого, в этом же документе предусматривается закрепить за уполномоченным органом по вопросам миграции право установления квот на прием оралманов и переселенцев. Сейчас эта компетенция закреплена за Правительством, сообщил Нуржан Альтаев. Минтруда также предлагает предоставить право на получение гражданства РК в упрощенном порядке этническим казахам, независимо от статуса оралмана.

«При изъявлении желания этнического казаха предусмотреть возможность одновременного рассмотрения его ходатайств на получение разрешения на постоянное проживание и приобретение казахстанского гражданства. На сегодняшний день он, по сути, с одним и тем же пакетом обращается 2 раза в уполномоченные госорганы», - добавил вице-министр. Между тем Минтруда предложил пересмотреть механизм определения национальности лиц, претендующих на получение статуса оралмана либо разрешение на постоянное проживание или гражданство РК. По словам Нуржана Альтаева, это позволит пресечь факты легализации лиц неказахской национальности путем предоставления подложных документов, подтверждающих статус этнического казаха.