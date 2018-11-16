Пятница, 16 Ноября 2018 17:04

АрмИнфо.Армения четко обозначила свою позицию по вопросу санкций в отношении Ирана. Об этом в интервью ТАСС заявил и.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Так, Мнацаканян отвечая на вопрос, как могут антииранские санкции, которые обещает ужесточить Вашингтон, отразиться на армяно-иранских отношениях, в частности, сказал: "Мы четко обозначили нашу позицию, а именно: для нас это крайне чувствительный вопрос, поскольку Иран является важным партнером Армении, с которым у нас налаженная двусторонняя повестка, и она в контексте нынешних реалий региона имеет для Армении крайне важное значение. Мы одними из первых приветствовали прогресс на переговорах по ядерному соглашению в 2015 году. В нынешней ситуации мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами - и с Россией, и со странами ЕС, и с США, и с Ираном - с целью обеспечения наших интересов и сохранения региональной стабильности. Вы упомянули о визите Болтона, который также стал для нас возможностью объяснить вызовы, которые стоят перед нашей страной, а также продиктованную ими политику".

Пятого ноября вступили в силу новые санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. Минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он

также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.