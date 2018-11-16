Пятница, 16 Ноября 2018 17:03

АрмИнфо. И.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян заверяет, что Армения не получала предложений от США о закупке американского вооружения.

Так, Мнацаканян в интервью ТАСС коснувшись заявления советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, о возможности приобретения Арменией американских вооружений, в частности сказал: "Никакого предложения Армения не получала. Кроме того, наша страна находится в весьма чувствительном регионе, где есть нерешенный конфликт, и достижение мира и стабильности, а также атмосферы, способствующей установлению мира, являются для нас весьма важными вопросами. Гонка вооружений в подобных условиях - крайне опасное явление. И когда мы выражаем нашим партнерам недовольство продажей оружия Азербайджану, подчеркиваем, что не можем относиться к данному факту как к деловой сделке, а как к оружию, конкретно отнимающему жизни наших соотечественников, наших солдат, гражданского населения. Так что гонка вооружений в нашем регионе в подобных условиях весьма опасна".

Вместе с тем, Мнацаканян подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт в первую очередь касается людей, речь идет о физической безопасности 150 тысяч человек, и Армения делала и будет делать все возможное для надлежащего обеспечения их экзистенциальной безопасности.

Вместе с тем, и.о. главы МИД РА выразил убеждение, что никто не может ставить под сомнение боеспособность и решимость армянской стороны действовать как гарант безопасности этих людей. "В то же время еще раз особо подчеркиваю приверженность Армении исключительно мирному урегулированию конфликта", - резюмировал он.

Отметим, что советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в рамках визита в Ереван коснувшись возможной продажи американского вооружения Азербайджану, в частности, сказал: "Я не могу прогнозировать, каким будет решение по части увеличения продажи количества вооружения. Но, ситуация такова, что Армения большую часть своего вооружения приобретает у России, Азербайджан также более 80 % закупает у РФ. Это обстоятельство, безусловно, не способствует урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Этот факт дает серьезный инструмент для воздействия на стороны и не приводит к миру. Мы, американцы, верим в то, что конкурентность является движущей силой. "И наше вооружение в любом случае лучше российского. И полагаю, что мы этот вопрос должны изучить в рамках наших законов".