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АрмИнфо. Член парламентской фракции "Царукян" Наира Зограбян 16 ноября встретилась с руководителем наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ, послом Уршулой Гачек и политологом Барбарой Дэвис.
Как сообщает пресс-служба парламента, Зограбян подчеркнула важность пребывания наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ на выборах в Армении.
Уршула Гачек отметила, что миссия призвана оценить соответствие выборов обязательствам ОБСЕ, международным стандартам проведения демократических выборов, а также национальному законодательству.
Наблюдатели будут прослеживать регистрацию кандидатов, проводимую агиткампанию, работу избирательных и других государственных органов, применение Избирательного кодекса (ИК), процедуры приема и разрешения заявлений-жалоб. По словам посла, миссия вскоре начнет работу группой в 24 человека, а в день выборов - командой в 300 наблюдателей на различных избирательных участках республики.
Зограбян выразила сожаление, что парламент не принял изменения в ИК. Она отметила области, избирательные участки, где, по ее мнению, возможны определенные рисковые развития.
Депутат выразила уверенность, что предстоящие выборы станут исключительными в истории независимой Армении. Она заметила, что есть беспокойство по поводу некоторых кандидатов, выдвинувшихся по региональным избирательным спискам, которые продолжают руководствоваться старым мышлением, полагая, что прежними методами смогут заработать голоса.
Стороны договорились быть в постоянной связи и следить за развитием событий.
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|ООН профинансирует программу, нацеленную на обеспечение инклюзивности экономического роста в укрупненных общинах Алаверди, Амасия, Берд и Туманян
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|Эдуард Шармазанов раскритиковал список блока "Мой шаг"
|Ситуация на КПП "Верхний Ларс": Въезд фур на территорию Грузии пока запрещен
|КГД возбудил уголовное дело в отношении компаний "Арпи Газ" и "Гладзор М.Г.Х." за неуплату налогов в особо крупных размерах
|Кассационный суд Армении рассматривает жалобы, связанные с изменением меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна
|Вердиктом Кассационного суда экс-глава охраны Сержа Саргсяна Вачаган Казарян вновь будет арестован
|Глава КГД Армении о деле "Газпром Армения": Возбуждение уголовного дела - не приговор
|Минобороны Армении и Ереванский офис ООН обсуждают перспективы углубления взаимодействия
|Паруйр Ованнисян избран председателем группы докладчиков Комитета министров СЕ по вопросам образования, культуры, спорта, молодежи и охраны природы
|Директор фонда "Бизнес Армения" подал в отставку
|СНБ Армении выявила ряд преступлений, связанных с коррупцией
|Правительство Армении не желает увеличивать финансирование политических партий
|Политолог: Все внешнеполитические вопросы должны решаться исходя из интересов Армении
|Степанакерт: Де-факто сотрудничество между Арменией и Арцахом в оборонной сфере достаточно тесное
|Левон Ширинян: Партия "Храстианско-народное возрождение" в случае прохождения в парламент будет защищать идеи бархатной революции
|Замначальника Полиции: С применением камер видеонаблюдения в Армении количество человеческих жертв в результате ДТП сократилось на 11%
|Hачальник Генштаба Армении проводит встречи в Болгарии
|Правительство Армении законодательно закрепило свое право на проведение заседаний в открытом режиме
|Парламент Армении обсуждает возможность предоставления государственной охраны Католикосу всех армян
|Депутат: Ситуация в следственных изоляторах Армении хуже, чем в Освенциме
|Президент Армении и председатель Национального исследовательского совета Италии обсудили перспективы сотрудничества
|Бако Саакян в Париже провел ряд встреч
|Правительство Армении отклонило законопроект по запрету однополых браков
|Армянские студенты получат право оплачивать обучение в высших учебных заведениях страны в рассрочку
|В Армении проходят всеармейские снайперские соревнования с участием российских снайперов
|Правительство Армении модернизирует систему водоснабжения ряда армянских УИУ
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|Отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс закрыт для проезда грузовых машин с прицепами и полуприцепами
|В Армении будет ограничена реклама игр с выигрышем
|Генпрокуратура Армении ответила на обвинения глав СМИ по делу Майрапетяна
|Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
|В Степанакерте заявили о готовности установить двусторонние добрососедские отношения с Ираном
|Министр иностранных дел Арцаха рассказал об элементах сдерживания Азербайджана
|И.о. министра юстиции и специальный докладчик ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний обсудили перспективы сотрудничества
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