Пятница, 16 Ноября 2018 16:56

АрмИнфо. Член парламентской фракции "Царукян" Наира Зограбян 16 ноября встретилась с руководителем наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ, послом Уршулой Гачек и политологом Барбарой Дэвис.

Как сообщает пресс-служба парламента, Зограбян подчеркнула важность пребывания наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ на выборах в Армении.

Уршула Гачек отметила, что миссия призвана оценить соответствие выборов обязательствам ОБСЕ, международным стандартам проведения демократических выборов, а также национальному законодательству.

Наблюдатели будут прослеживать регистрацию кандидатов, проводимую агиткампанию, работу избирательных и других государственных органов, применение Избирательного кодекса (ИК), процедуры приема и разрешения заявлений-жалоб. По словам посла, миссия вскоре начнет работу группой в 24 человека, а в день выборов - командой в 300 наблюдателей на различных избирательных участках республики.

Зограбян выразила сожаление, что парламент не принял изменения в ИК. Она отметила области, избирательные участки, где, по ее мнению, возможны определенные рисковые развития.

Депутат выразила уверенность, что предстоящие выборы станут исключительными в истории независимой Армении. Она заметила, что есть беспокойство по поводу некоторых кандидатов, выдвинувшихся по региональным избирательным спискам, которые продолжают руководствоваться старым мышлением, полагая, что прежними методами смогут заработать голоса.

Стороны договорились быть в постоянной связи и следить за развитием событий.