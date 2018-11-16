Пятница, 16 Ноября 2018 16:55

АрмИнфо.Армения инициировала процесс досрочного приостановления полномочий действующего генсека ОДКБ, поскольку с ним были правовые проблемы внутреннего характера. Об этом в интервью ТАСС заявил и.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Так отвечая на вопрос о том, можно ли сегодня считать, что Армения потеряла пост Генсека ОДКБ, и.о. главы внешнеполитического ведомства РА напомнил, что ОДКБ представляет собой площадку военно-политического сотрудничества шести партнеров в сфере безопасности.

"Если в ответ на ваш вопрос я повторю, что утверждала Армения все это время, то можно будет сделать вывод, что пост генсека должен остаться за Арменией, и для этого у нас есть хороший кадровый потенциал. В то же время в основе вопроса лежит следующее: во- первых, нормативная база не предусматривает каких-то конкретных решений для разрешения вопросов, связанных с невозможностью исполнения полномочий генсека ОДКБ, во-вторых, решения принимаются консенсусом, в-третьих, авторитет, жизнеспособность, эффективность организации имеют для нас крайне важное значение. Как член ОДКБ мы заинтересованы в сильной организации и вносим свой вклад в это дело", - сказал он, добавив, что Армения инициировала процесс досрочного приостановления полномочий действующего генсека ОДКБ, поскольку с ним были правовые проблемы внутреннего характера.

"И сделали этого для того, чтобы с самого начала дифференцировать организацию и наши внутренние дела. Наш подход направлен на укрепление действенности организации в целом, усилении сконсолидированности всех шести членов ОДКБ в широком смысле. Так что, отвечая на ваш вопрос, скажу, что нет, не означает. В составе ОДКБ шесть равноправных членов, и решения там принимаются консенсусом", - подчеркнул он.

Отметим, что Пост генерального секретаря ОДКБ до ноября этого года занимал Юрий Хачатуров. 26 июля Специальная следственная служба

Армении предъявила Хачатурову обвинение в свержении конституционного 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов ($10 тыс.).

2 ноября решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря организации. Досрочный отзыв инициировала армянская сторона.

После этого ''Ъ'' со ссылкой на свои источники сообщал, что в ОДКБ обсуждается назначение ее Генсеком государственного секретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася. Данная информация не была подтверждена или опровергнута.

Меж тем, 8 ноября в Астане лидеры ОДКБ должны были выбрать нового генсека организации, однако вопрос был перенесен на повестку встречи глав государств 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Армянская сторона настаивает на том, что пост генсека должен оставаться за Арменией, так как этот вопрос связан не с той или иной личностью, а с уставными нормами пострановой ротации.