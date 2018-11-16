Пятница, 16 Ноября 2018 16:52

АрмИнфо. Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму. Об этом сообщил в своем Twitter представитель Украины при ООН Владимира Ельченко.

Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную версию украинской резолюции по Крыму.

"Это оно. Самая сильная резолюция ООН о положении в области прав человека в Крыму прошла 3-й комитет Генеральной ассамблеи. 67 стран проголосовали за, 26 выступили против, а 82 страны воздержались", - написал Ельченко.

В сообщении представительства Украины при ООН уточняется, что против резолюции выступили Россия, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Азербайджан и несколько других стран не приняли участия в голосовании.

Резолюция называется "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь". В документе содержится ряд требований к России, в их числе подтверждение недопустимости "захвата территории Крыма"и обязательство вернуть "оккупированные территории".

Напомним, что в ноябре 2017 года Армения также проголосовала против представленной Украиной резолюции, призывающей Россию соблюдать права граждан, живущих на территории Крыма.