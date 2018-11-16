Пятница, 16 Ноября 2018 15:43

АрмИнфо.Специальный докладчик ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний и свободу ассоциации Клемент Ниалетсосси Вуль рассказал о целях визита в Армению и представил промежуточный доклад о проделанной работе.

Так, 16 ноября на пресс-конференции в Ереване Вуль заявил, что цель его визита, оказание содействия властям Армении на пути демократизации, установления верховенства закона, а также различных вопросов связанных с проведением мирных собраний.

Спецдокладчик ООН выразил удовлетворение мирной передачей власти в Армении и призвал новое руководство страны не отклоняться от взятого курса по установлению прочной усовершенствованной демократической системы основанной на правах человека, а также становлению сильных и независимых учреждений.

"В рамках своего визита я провел встречи с представителями различных государственных учреждений, общественных организаций. Посетил Ширакскую, Лорийскую и Вайоцдзорскую области, что позволило мне проанализировать какие изменения произошли на уровне местного самоуправления. Я удовлетворен тем, какие новые тенденции зафиксированы на этом уровне, особенно по части общественной прозрачности", - отметил он.

Говоря о вопросах проведения мирных собраний, Вуль констатировал, что в Армении не нужно получать специального разрешения на проведения акций протеста. "В ходе проведенных встреч, я пришел к выводу, что после переходного периода в республике не было ограничений, связанных с проведением мирных собраний", - отметил Вуль. Однако, он выразил озабоченность действиями полиции в прошлом и несоразмерным применением с их стороны силы в отношении участников собраний. По его убеждению, сегодня необходимо повысить возможности полиции посредством проведения тренингов и обучающих программ. По его словам, по-прежнему актуален вопрос обеспечения прозрачности и беспристрастности судебной системы и реформы в этом направлении еще в процессе.

В качестве еще одного важного направления Вуль указал на необходимость более активного вовлечения женщин в общественно-политическую жизнь страны.

"Я также обеспокоен отменой в Армении форума ЛГБТ- христиан, в виду того, что власти не смогли гарантировать безопасность участников мероприятия. Я о своей озабоченности сообщил властям страны, и призвал их приложить максимум усилий во избежание подобных ситуаций в будущем", - сказал спецдокладчик ООН.

В тоже время он выразил убеждение, что предстоящие 9 декабря внеочередные выборы в парламент Армении станут еще одним ключевым событием в жизни армянского народа. В этой связи он призвал провести свободные, независимые, прозрачные выборы, способствующие созданию необходимой атмосферы для трансформации и продолжения процесса реформ. В этой связи он приветствовал действия новых властей Армении в переходный период. "Армения прошла серьезный путь, однако впереди еще множество трудностей, которые предстоит преодолеть. И то, как будут проведены предстоящие выборы, позволит измерить готовность властей к осуществлению изменений", - сказал он.

В заключение Вуль подчеркнул, что приехал в Армению по приглашению правительства. По его словам, приглашение было отправлено ему армянским правительством еще во время революции. На уточнение старым или новым, Вуль затруднился сказать, предположив, что скорее новым: "Скорее всего, новым правительством, мне сейчас трудно сказать, нужно уточнять. Но хотел бы сказать, что Армения относится к числу тех стран, которые открыты для докладчиков по любому вопросу".

Промежуточный доклад спецдоклачика ООН будет опубликован на сайте Верховного комиссара по правам человека через несколько дней, а полный доклад будет представлен на 41-ой сессии по правам человека в июне 2019 года. Промежуточный доклад уже передан и властям Армении для изучения.