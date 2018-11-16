"14 ноября 2018 года Российским информационным агентством "Новости", со ссылкой на итоги состоявшегося в г.Токмоке Кыргызской Республики 80-го заседания Совета командующих пограничными войсками государств участников СНГ, было распространено искаженное сообщение об обострении ситуации на туркмено-афганской границе. В этой связи Министерство иностранных дел Туркменистана официально заявляет о несоответствии данного сообщения действительности и рассматривает его как недружественный шаг по отношению к Туркменистану", - говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

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