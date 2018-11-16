Пятница, 16 Ноября 2018 14:38

АрмИнфо.Специальный докладчик ООН Клемент Ньялетсоси Вуль (Clement Nyaletsossi Voule) по вопросу о правах на свободу мирных собраний и свободу ассоциации не усмотрел давления на участников акции протеста, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения. Так, в ходе пресс-конференции в Ереване 16 октября, представляя итоги своего визита в Армению, докладчик проинформировал, что в центре его внимания также были вопросы, связанные с использованием естественных ресурсов. По его убеждению, использование естественных ресурсов должно быть справедливым. В этом контексте он проинформировал, что посетил Амулсар и провел встречу с активистами, мирным путем перекрывшими дорогу на месторождение. Вуль подчеркнул важность проведения властями консультаций с представителями общин и проведения разъяснительных работ касательно эксплуатации месторождения.

На вопрос о том, не видит ли Спецдокладчик ООН попыток оказания давления на активистов, Вуль подчеркнул, что правительство Армении выразило готовность прислушаться к озвученным проблемам и заверило, что без надлежащего законного сертификата ни одно месторождение не будет эксплуатироваться. "Как я уже сказал, я провел короткую встречу с активистами, чтобы понять в каком они состоянии. В офис ООН по правам человека поступила жалоба касательно попыток оказания давления на участников собрания, однако я не успел ее детально изучить, так как уже направлялся в Армению. Для меня важны обязательства, которые взяло на себя правительство страны, а именно провести разъяснительные работы с общинами, а также заверения, что не одно месторождение не будет функционировать без законной лицензии. Правительство должно обеспечить полное восприятие общественностью фактов, связанных с законной добычей, как в этом случае", - сказал спецдокладчик ООН, при этом повторив, что не усмотрел никаких действий по оказанию давления на активистов движения.

Вместе с тем он выразил убеждение, что правительство Армении должно приложить больше усилий по проведению разъяснительных работ с общественностью, и особенно с общинами близ месторождений.

Ранее АрмИнфо сообщало, что находящийся с рабочим визитом во Франции премьер- министр РА Никол Пашинян провел в Париже встречу с председателем Совета директоров компании "Лидиан Интернешнл" Гордоном Уайлом и членом совета Джулианом Дейвидсоном. Согласно официальной информации, в ходе встречи была обсуждена ситуация, сложившаяся вокруг программы освоения Амулсарского месторождения и возможные пути решения имеющихся проблем. Никол Пашинян в этом контексте подчеркнул приоритет и важность безопасности ресурсов озера Севан и минеральных водных источников в районе Амулсара. В то же время глава правительства отметил, что любое решение должно основываться на конкретных фактах.

Он также подчеркнул важность диалога между "Лидиан Интернешнл" и общественностью в вопросе Амулсарского проекта. Вопрос освоения проекта стал предметом обсуждений, состоявшихся 12 сентября между премьер-министром РА с послами США и Великобритании - Ричардом Милсом и Джудит Маргрет Фарноурт. Ранее инспекционный орган по недрам и охране природы приостановил разработку золотоносного месторождения Амулсар по причине выявления в данном районе занесенных в Красную книгу голубой гвоздики и бабочки "Аполлон". Одновременно, генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против компании "Лидиан Армения" за незаконные горные выработки. Впоследствии Министерство охраны природы в результате проведенных исследований не выявило занесенных в Красную книгу гвоздик и бабочек. По данным АрмИнфо, вопрос об экологической безопасности Амулсара нынче передан крупной международной консалтинговой компаний по оценке подобных рисков, заключение которой ожидается в начале весны. Эта экспертиза и ляжет в основу окончательного решения по дальнейшей судьбе месторождения.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн, 300 из которых уже вложены. В августе 2016 года состоялся старт проекта, предполагающего строительство и освоение месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). В рамках Амулсарской программы будет создано 1300 рабочих мест в процессе строительства (строительные работы продлятся около 2 лет) и 650-700 рабочих мест на протяжении всей эксплуатации месторождения. Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.