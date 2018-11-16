Пятница, 16 Ноября 2018 14:33

АрмИнфо.Мы поддерживаем связь с родителями попавшего в азербайджанский плен жителя села Бердаван Тавушской области Карена Казаряна, они очень обеспокоены сложившейся ситуацией, и мы пытаемся по мере сил оказать им содействие. Об этом 16 ноября на пресс-конференции заявил Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

Он заметил, что у Казаряна были выявлены серьезные проблемы со здоровьем, в том числе серьезные психические проблемы, следовательно, он никоим образом не может быть диверсантом. "Карен Казарян не служил в армии, так как у него проблемы с психикой. Я считаю, что вопрос с его возвращением должен быть решен в ближайшее время. Мы следим за развитием событий", - подчеркнул Татоян.

Отметим, что 15 июня азербайджанские СМИ сообщили о том, что в Газахском районе была пресечена попытка проникновения "диверсионной группы с армянской стороны, а один из членов группы по имени Карен Казарян (1984 г.р.) был взят в плен". Меж тем, пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян реагируя на эту информацию сообщил, что житель села Бердаван Тавушской области Карен Казарян (1984 г.р.) не служит и никогда не служил в ВС РА. В свою очередь в Полиции Армении также назвали дезинформацией сообщение азербайджанской стороны. "Карен Казарян является жителем приграничного села Бердаван Тавушской области Армении и не имеет никакого отношения к военной службе. У него проблемы со здоровьем, и с 2013 года он состоит на учете в соответствующем медицинском учреждении. В настоящее время уточняются обстоятельства того, как Карен Казарян оказался на территории Азербайджана ", - написал на своей странице в Facebook экс-руководитель пресс-службы Полиции Армении Ашот Агаронян. Также стало известно, что министр обороны Армении Давид Тоноян, будучи главой межведомственной Комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших, обратился в Ереванский офис Международного комитета Красного креста для организации возвращения гражданина РА Карена Казаряна. Напомним, что 13 ноября пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян заявила, что вопрос возвращения Казаряна находится в повестке Ереавна.