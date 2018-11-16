Пятница, 16 Ноября 2018 14:07

АрмИнфо.Амнистия не должна рассматриваться, как способ разгрузки тюрем, это гораздо более сложный и важный процесс. Об этом на пресс- конференции заявил Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

Он отметил, что в Армении есть множество проблем связанных как с амнистией, так и с деятельностью многих УИУ. "Во-первых, с людьми, находящимися в тюрьмах, должна проводиться соответствующая психологическая работа, в том числе и с тем, чтобы подготовить их к освобождению", - подчеркнул Татоян.

Касаясь проблем УИУ, он акцентировал внимание на необходимость их ремонтирования. "В УИУ "Нубарашен" условия вообще далеки от каких-либо стандартов. Недавно, сотрудники офиса Защитника прав человека посетили это пенитенциарное учреждение и приготовили обширный доклад о нарушениях в данном УИУ. Многие из них касаются кухни, коридоров, и т.д. И все это, не считая камер, где отбывают свое наказание арестанты", - отметил омбудсмен.

Защитник прав человека также выделил нехватку квалифицированных сотрудников УИУ, в том числе и медперсонала.