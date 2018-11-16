Пятница, 16 Ноября 2018 14:06

АрмИнфо.Парламент Армении на пленарном заседании 16 ноября сорвал принятие 11 из 12 обсужденных ранее законопроектов.

Провалены, в частности, законопроекты "О внесении изменений в закон "Об органах системы государственного управления", "О внесении изменений и дополнений в Кодекс о недрах", "О внесении дополнений в закон "О страховании и страховой деятельности", "О внесении изменений и дополнений в закон "О рекламе", "О внесении изменения в Уголовный кодекс Армении", "О внесении дополнений в закон "О свободе собраний", "О внесении дополнений в закон <О безопасности лиц, подлежащих специальной государственной защите", "О внесении изменений в закон "Об образовании", "О внесении изменения в Трудовой кодекс", <О внесении дополнений в закон "О профсоюзах".

Законопроект же о признании утратившим силу закона "О лотереях" не был поставлен на голосование, поскольку его автор, депутат от РПА Самвел Фарманян снял с голосования.

Был принят лишь законопроект <О внесении изменений и дополнений в закон <Об обеспечении безопасности дорожного движения>, касающийся сокращения числа камер видеонаблюдения и применения бальной системы при нарушениях дорожных правил