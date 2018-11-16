Пятница, 16 Ноября 2018 13:45

АрмИнфо. Позиция нынешних властей Армении беспокоит партию "Во имя социальной справедливости". Об этом на пресс-конференции заявил лидер ПВСС Арман Гукасян, касаясь отмены ЛГБТ-форума в Ереване и тех обоснований, которые были даны в связи с этим.

"Мы намерены добиться принятия закона, запрещающего агитацию гомосексуализма",- заявил Гукасян. По его словам, агитация гомосексуализма, а также проведение ЛГБТ-форумов финансируется из конкретных зарубежных центров и преследует цель уничтожить традиционные армянские ценности, расколоть нацию, расшатать основы государственности.

В связи с этим партия намерена во время следующего заседания правительства представить петицию и.о. премьер-министра Николу Пашиняну, требуя незамедлительного принятия закона, запрещающего агитацию гомосексуализам. "Мы намерены постоянно и повсеместно озвучивать эту проблему и призываем всех граждан, обеспокоенных сложившейся ситуацией, присоединиться к нам",- заявил Гукасян, при этом заметив, что этим шагам будут противиться соответствующие зарубежные центры.

Гукасян призвал политические силы, участвующие в парламентских выборах и проповедующие традиционные, национальные ценности, консолидироваться с целью продвижения в парламенте данного законопроекта.

Он заметил, что во многих странах уже действуют подобные законы - в России, в некоторых западных странах, в отдельных штатах США.