Пятница, 16 Ноября 2018 13:41

АрмИнфо. Мы внимательно следим за подготовкой к досрочным парламентским выборам и офисом Защитника прав человека уже создана мониторинговая группа. Об этом 16 ноября заявил Омбудсмен Армении Арам Татоян.

Он заметил, что в ходе всей агитации, и в день выборов Аппарат омбудсмена будет работать в экстренном режиме. "Нашей главной целью является обеспечить избирательное право наших граждан, а также следить за тем, чтоб выборы прошли без инцидентов в соответствии с международными стандартами", - отметил омбудсмен.

Татоян также заявил, что сотрудники Аппарата омбудсмена будут пристально следить за тем, чтобы в процессе выборов не использовались административные ресурсы, и не было препятствий в осуществление работы СМИ.

Отметим, что досрочные выборы в парламент состоятся 9 декабря 2018 года. Предвыборная агитация стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря. В выборах примут участие 11 политических сил - 9 партий и 2 блока.