Пятница, 16 Ноября 2018 13:30

АрмИнфо.Представители офиса Защитника прав человека Армении посетили находящегося в тюрьме владельца телеканала "H2", предпринимателя Самвела Майрапетяна. Об этом на пресс-конференции 16 ноября заявил Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

Он отметил, что Майрапетяна посетил также врач. "Лично я провел беседу с Майрапетяом, по итогам данной беседы мы потребовали от правоохранительных органов письменных ответов на ряд вопросов. В частности, разъяснений о причинах ареста Майрапетяна, о состоянии его здоровья, о работе Второго армянского канала ", - отметил омбудсмен, подчеркнув, что арест на имущество Майрапетяна ставит под угрозу дальнейшее существование "Второго армянского телеканала".

Он поднял также вопрос об обыске в редакции портала "Yerevan Today". Защитник прав человека заявил, что по этому поводу он также обращался в правоохранительные органы, и ждет разъяснений в связи с данным вопросом. "В связи с работой журналистов, необходимо проявлять особую бдительность и предпринимать все необходимые меры, с тем, чтобы никто не смог препятствовать их работе",- резюмировал Татоян.

Отметим, что Самвелу Майрапетяну предъявлено обвинение по признакам статьи 38-311 Уголовного кодекса Армении (пособничество во взяточничестве). Майрапетян был задержан 6 октября. Он не принимает предъявленного ему обвинения. Несколько дней назад руководители некоторых СМИ обратились с письмом к и.о. премьер-министра Николу Пашиняну и призвали изменить меру пресечения в отношении Майрапетяна. Они в частности, отметили, что арест на имущество и финансовые средства предпринимателя может привести к закрытию телеканала. Однако, Генеральная прокуратура Армении считает, что обвинения СМИ и окружения Майрапетяна являются непонятными.