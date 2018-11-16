Пятница, 16 Ноября 2018 13:24

АрмИнфо.Права человека должны быть защищены вне зависимости от того, где находится данный человек. Жители Арцаха, и так называемых "серых зон" имеют те же права, что и все остальные. Об этом 16 ноября на пресс- конференции заявил Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

Он посчитал необходимым участие омбудсмена Арцаха в международных мероприятиях по защите прав человека. Однако, как подчеркнул Татоня, представители Азербайджана высказываются против данной перспективы. "Несмотря на это, недавно ПАСЕ приняла резолюцию, связанную с правами человека в "серых зонах", которая однозначно исходит из интересов жителей Арцаха", - заключил омбудсмен.

Отметим, что в октябре 2018 года в ПАСЕ была принята резолюция, о "Неограниченном доступе мониторинговых органов Совета Европы и ООН по правам человека, в странах- членах данных организаций, а также в "серых зонах". Глава армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер армянского парламента Арпине Ованнисян отмечала, что целью данной резолюции является защита прав человека, в непризнанных республиках, в том числе в Нагорном Карабахе посредством внедрения в них инструментов мониторинга. Права человека должны быть защищены вне зависимости от того, где находится данный человек.