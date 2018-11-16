Пятница, 16 Ноября 2018 13:10

АрмИнфо.Аппарат омбудсмена осуществил фактологическую миссию в приграничных селах Тавушской области, пострадавших от обстрелов со стороны ВС Азербайджана. Об этом на пресс-конференции заявил Защитник прав человека Армении Арман Татоян, представляя отчет об обстрелах приграничных сел в сентябре 2018 года.

Он подчеркнул, что целью сбора информации в приграничных селах, подвергшихся обстрелам в сентябре этого года, являлось, в первую очередь, отображение сложившейся ситуации в данных населенных пунктах. "Все действия, осуществленные аппаратом омбудсмена, были направлены исключительно для защиты прав гражданского населения, которое в течение сентября несколько дней подвергалось обстрелам. После осуществленных нами исследований, стало очевидно, что мишенью азербайджанских ВС являлось мирное население, так как обстрелам подвергались - школы, детские сады, здания органов местного самоуправления, а также дома мирных жителей сел", - отметил Татоян, подчеркнув, что обстрелы осуществлялись по большей части в дневное время, когда гражданское население особенно активно.

Омбудсмен заявил, что сбор информации осуществлялся на основе сигналов жителей данных общин. Он подчеркнул, что в ходе сбора информации сотрудники офиса омбудсмена проводили беседы с жителями сел, обследовали подвергшиеся обстрелам объекты, проводили опросы. "Хочу отметить, что в ходе посещения приграничных сел, мы не только занимались сбором информации по поводу обстрелов, но также обсуждали социальные вопросы, которые стоят на повестке дня в данных населенных пунктах. Мы обсуждаем данные вопросы и затем оповещаем об этом правительство, эти вопросы решаются с течением времени. В частности, мы поднимали вопросы, связанные с пособием, отоплением, употреблением неиспользуемых земель", - отметил защитник прав человека.

Татоян отметил, что в данном случае были нарушены также права наиболее уязвимых слоев общества- детей, пожилых людей женщин и инвалидов. По словам защитника прав человека, также было нарушено право человека на собственность, так как обстрелам подвергались, в том числе, жилые дома. Он также подчеркнул, что приграничные села Тавушской области были занесены на карту Google.

Омбудсмен подчеркнул, что данный доклад, будет представлен в Национальное Собрание, так как депутаты имеют возможности поднимать эти вопросы на международных площадках, также в МИД и ряде международных правозащитных организаций.

Татоян подчеркнул, что данный доклад имеет цель представить международному сообществу ту ситуацию, которая сейчас царит в приграничных селах.

"Данный доклад основан на объективных фактах и преследует только одну цель - защищать права человека. Он не имеет связи с политикой, с правительством. Все сведения и информация были собраны на основе посещения данных населенных пунктов", - заключил Татоян.

Отметим, что со 2-го сентября приграничные села Тавушской области Баганис, Воскеван, Коти и Вазашен систематически подвергались обстрелам со стороны ВС Азербайджана. Данные обстрелы производились по жилым домам.