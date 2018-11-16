Пятница, 16 Ноября 2018 12:20

АрмИнфо. Впервые Банк ВТБ (Армения) в сотрудничестве с СК "Сил Иншуранс" запускает страхование предоплаты ипотечных кредитов, предоставляемых по программе "Жилье молодым семьям". Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, речь идет о страховании финансовых рисков. В частности, из 30%-ой предоплаты 10% выплачивает клиент, а остальные 20%, вносимые банком, подпадают под страхование финансовых рисков. При этом банк освобождает заемщика от необходимости предоставлять дополнительный залог в виде недвижимого имущества, как это было ранее.

Таким образом, страхование дает возможность снизить сумму единовременно выплачиваемой предоплаты до 10%. Страховой взнос составляет 2% годовых от разницы минимально требуемой предоплаты и фактической предоплаты, которую клиент готов осуществить, и единовременно выплачивается клиентом в момент получения кредита. В последующем, как только в результате последующих погашений кредита соотношение кредит/залог достигает 70% (или 80% - при приобретении недвижимости от застройщика), страховой взнос уже не выплачивается. Иначе говоря, страховка действует до тех пор, пока клиент своими платежами (в т.ч. и после получения кредита) достигнет нужной суммы предоплаты.

"До сих пор низкая предоплата в рамках ипотечной программы "Жилье молодым семьям" была возможна только при условии предоставления дополнительной недвижимости в качестве дополнительного залога", - отмечено в сообщении.

С более подробной информацией об условиях ипотечного кредитования в Банке ВТБ (Армения) и основных условиях страхования предоплаты можно ознакомиться на официальном сайте Банка www.vtb.am, в филиалах Банка и Контактном центре по номеру 87-87.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2018 года, подготовленного ИК АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) по ипотечному портфелю входит в TOP-10 с объемом 11.4 млрд драмов или $23.6 млн. В общем кредитном портфеле Банка на долю ипотечных кредитов приходится свыше 6%, а в суммарных ипотечных кредитах банковского сектора доля Банка ВТБ (Армения) достигает 5%. По портфелю розничных кредитов Банк ВТБ (Армения) входит в TOP-3 с объемом 115.5 млрд драмов или $239.2 млн, что составляет порядка 12% суммарных розничных кредитов рынка и около 62% кредитного портфеля банка. В годовом разрезе розничный кредитный портфель банк нарастил на 37,7%.

По данным Рэнкинга страховых компаний Армении на 1 октября 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, СК "Сил Иншуранс" занимает вторую позицию по объему премий на сегменте страхования финансовых рисков - 90.6 млн драмов или $187 тыс, с годовым ростом в 53 раза. В общем объеме страховых премий компании на долю сборов по этому классу приходится 2,5%, а в суммарных премиях этого класса по рынку доля "Сил Иншуранс" превышает 25%. По количеству договоров, как действующих на отчетную дату, так и заключенных в рассматриваемый период, "Сил Иншуранс" лидирует - соответственно 40 и 18.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) традиционно лидирует, охватывая 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.

Напомним, что СК "Сил Иншуранс" функционирует с марта 2000 года. Акционером компании выступает семья Сукиасянов: Хачатур, Сарибек, Эдуард и Роберт Сукиасяны - по 25%. "Сил Иншуранс" лицензирована по 11 классам страхования.