Пятница, 16 Ноября 2018 11:51

АрмИнфо. Первый заместитель министра территориального управления и развития Армении Ваче Тертерян провел встречу с руководителем управления безопасности человека ООН Мехрназом Муставафи, постоянным координатором ООН, постоянным представителем Программы развития ООН Шомби Шарпом. Они дали старт программе, нацеленной на повышение безопасности граждан в социально незащищенных общинах Армении.

Как сообщает пресс-служба министерства территориального управления и развития РА, программа, финансируемая ООН, направлена на воплощение в жизнь целей устойчивого развития в укрупненных общинах Алаверди, Амасия, Берд и Туманян - повышение социальной защищенности жителей этих общин, обеспечение инклюзивности экономического роста и усиление продовольственной безопасности, создание новых рабочих и развитие потенциала местных кадров. Бюджет программы не разглашается.