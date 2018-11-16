Пятница, 16 Ноября 2018 11:48

АрмИнфо. По положению на 10:00 16 ноября в Армении есть труднопроходимые автодороги, а трасса Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

Как сообщает пресс-служба Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении, в Апаране, Ашоцке, Спитаке и Лори идет слабый снег. На поворотах Дилижана и в Маралике - туман, видимость 100 м. По причине густого тумана труднопроходим перевал Варденяц.

Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты. Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Вместе с тем, как сообщает МЧС Армении со ссылкой на агентство ЧС МВД Грузии и департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств