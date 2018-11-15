Четверг, 15 Ноября 2018 20:14

АрмИнфо. Сегодня в Алматы проходит первый день работы VIII Конгресса финансистов Казахстана, который собрал руководителей центральных банков Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья. В работе Конгресса принимает участие и глава ЦБ Армении Артур Джавадян.

Как передает МИА «Казинформ», первым слово взял председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев. Он поздравил всех с 25-летием национальной валюты Казахстана - тенге. Как подчеркнул глава регулятора, с момента введения тенге «начался отсчет независимой экономики страны». Перейдя к текущему положению в банковском секторе страны, он подчеркнул, что Нацбанк усилил работу по адаптации банков к новым условиям. Как результат - за два последних года были отозваны лицензии у пяти коммерческих банков. «Причины - низкие корпоративные стандарты и слабые системы управления рисками, а также массовая выдача заведомо невозвратных займов связанным лицам и сознательное искажение финансовой отчетности. Это основной перечень уязвимостей выведенных с рынка финансовых институтов», - пояснил Данияр Акишев. При этом он отметил, что были приняты меры по оздоровлению системообразующего «Казкоммерцбанка» и по последующему его объединению с «Народным банком».

Нацбанк Казахстана реализовал комплексную Программу повышения финансовой устойчивости банковского сектора, главной целью которой является оздоровление банковского сектора с активным вовлечением средств акционеров банков. В обмен на господдержку акционеры банков взяли обязательства по докапитализации банков, с полным списанием всех накопленных проблемных кредитов в течение ближайших четырех лет, уточнил глава регулятора. «Мы комплексно подошли к вопросу обеспечения длинного фондирования банков, что обеспечит долгосрочное кредитование экономики в тенге», - сказал Данияр Акишев.

Он добавил, что в Казахстане были внедрены сберегательные вклады, законодательно ограниченные для досрочного изъятия. Предполагается, что данный инструмент обеспечит банки более надежной базой фондирования. Помимо этого, с 1 января 2019 года в Казахстане будет введен риск-ориентированный подход в надзорном процессе, напомнил глава Нацбанка. Будут усовершенствованы режимы выявления и урегулирования неплатежеспособных банков. Говоря в общем, вводится полный перечень мер, которые позволят осуществить оперативное решение проблем неплатежеспособного банка с минимизацией системных последствий и государственной поддержки. Коснулся в своем выступлении Данияр Акишев и деятельности страховщиков. Страховой сектор, по его словам, станет первым сегментом, на котором будут реализованы требования Всемирной торговой организации по доступу на рынок филиалов иностранных компаний. В этих условиях у национального страхового сектора остается не так много времени по обеспечению устойчивой модели развития, позволяющей выдерживать конкуренцию со стороны иностранных игроков, предостерег страховщиков глава регулятора.