Четверг, 15 Ноября 2018 19:06

АрмИнфо.К Международному дню студентов Конверс Банк запустил очередную акцию лояльности - студенты-картодержатели смогут воспользоваться возможностями акции КешБэк. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка.

"В рамках акции, 16-18 ноября, клиентам-студентам предлагается совершать безналичные покупки через POS-терминалы Конверс Банка посредством пластиковых карт "Студенческая", Visa ISIC, а также карт, предоставленных в рамках акции "Создай свою кредитную историю", и получить кэшбэк в размере 25% от совершенной транзакции", - отмечается в сообщении Банка. В целом в текущем году по акциям кэшбэк Конверс Банк вернул клиентам свыше 10 млн. драмов.

В Банке также сообщили, что 16 ноября будут подытожены результаты акции "Создай свою кредитную историю", которая проводилась для студентов ВУЗ-ов, включенных в Программу студенческого кредитования, а также совершеннолетних учеников 12-ых классов и выпускников образовательных комплексов "Айб" и "Лицей им. Ширакаци". В рамках этой акции, студенты, совершившие безналичные покупки по картам Банка на сумму 100 тысяч драмов и более, получат подарки и смогут также воспользоваться ипотечным кредитованием на льготных условиях. Наряду с этим, победителям акции предлагается возможность пройти практику в Конверс Банке.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе" №17, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк как по общему числу активных карт, так и по числу Visa и MasterCard входит в TOP-5. К 1 апреля 2018 года банк нарастил общее число активных карт на 31,1% - до 206,4 тыс. шт. В общем числе активных карт банка на долю Visa приходится 27,8% (57,3 тыс. шт. с годовым ростом на 21,3%). Объем пластиковых транзакций Конверс Банк нарастил за 2017г на 59,3% годовых до 320.7 млрд драмов, закрепившись по этому показателю на 1-ой позиции. У Банка на 1 апреля 2018г насчитывается 119 банкоматов и 927 собственных POS- терминалов. Конверс Банк выпускает и обслуживает наравне с локальными картами ArCa также Visa и MasterCard.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.