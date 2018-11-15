Четверг, 15 Ноября 2018 19:04

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 16 ноября текущего года в Армении будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-14:00 жилые дома 3-8 на 2-ом переулке Шопрона и 8 на 3-ем переулке, жилой дом 10 на ул. Люксембург и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве;

10:00-16:00 жилые дома 31А, 33 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 6, 7 на переулке Тиграна Меца, жилой дом 29 на ул. Заваряна, подъезды 2,

3, 4 жилого дома 113/2 на ул. Мурацан, собственные дома 22-59 на ул. Бурназяна, собственные дома 1-15 на 1-ом переулке Бурназяна, жилые дома 5, 6-12 (четные) на ул. Мичурина, жилые дома 2-15, 5, 5А на ул. Суворова, жилой дом 127/3 на 35-ой улице Нор Ареша;

10:30-16:30 жилые дома 27, 29 на ул. Туманяна, жилой дом 42 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично

ряды Сари тага 1-5, частично улицы Сари тага 1-3, частично улицы Сари тага 17-24 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 5-43 на ул. Вормнадирмери, собственные дома 63-211 на ул. Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 29 на ул. Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); адрес: ул. Давид Бэка 54/7;

11:00-15:00 жилой дом 2 на 1-ой улице Аванесова, жилые дома 4, 6, 8, 8/1, 125/3 на 34-ой улице и 125-135 на 37-ой улице, 68-149 на 41-ой

улице Нор Ареша;

11:00-17:00 подъезд 4 жилого дома 1 на ул. Арама Хачатрчна, жилые дома 6/1, 6/2 на ул. Адонца, жилой дом 10 на ул. Амбардзумяна, жилой

дом 16 на пр. Азатутяна, подъезд 4 жилого дома 1 на пр. Комитаса, жилой дом 7 на ул. Шинарарнери, жилой дом 37 на ул. Алабяна, подъезд 2 жилого дома 43 на ул. Маргаряна, собственные дома на улицах Чарбаха 3, 5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 22/2, 22/3 на пр. Багратуняца, подъезды 4, 5 жилого дома 24/2 и жилой дом 24Г на ул. Шарури, жилые дома 44/3, 44/4, 44/4а на ул. Арташисян, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 9, 7, собственные дома на 1-ом переулке 7-ой улицы, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 8 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4/3 на ул. Фрунзе;

в Араратском марзе:

10:00-14:00 частично села Покр Веди и Арарат;

10:30-16:00 частично улица Атарбекяна в городе Арташат;

11:00-15:00 частично село Востан;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:30-15:30 село Акунк;

10:00-16:00 частично село Заритап;

11:00-15:00 частично улицы Арсенян, Нарекаци, Шаумяна и Андраника в городе Ехегнадзор;

в Котайкском марзе:

10:00-1:00 частично село Дзорахбюр; частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Веон

Армения", "Юком", прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично 8-ой микрорайон города Абовян, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникском марзе:

10:30-12:00 село Лчашен, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 частично село Казанчи в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 1-ая улица села Агин в Анийском регионе;

в Лорийском марзе:

09:00-15:00 частично село Одзун;

в Сюникском марзе:

10:00-13:00 улица Чаренца в городе Агарак;

11:00-16:00 частично село Вагатни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.