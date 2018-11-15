Четверг, 15 Ноября 2018 18:44

АрмИнфо. Выдвинутое обвинение в отношении ЗАО "Газпром Армения" об уклонении от выплаты налогов в особо крупных размерах является необоснованным. Об этом 15 ноября на специально созванной пресс-конференции в Ереване заявил Председатель Правления - Генеральный директор ЗАО "Газпром Армения" Грант Тадевосян.

Он напомнил, что во время проверок со стороны Комитета по госдоходам было выявлено, что объемы потерь газа в газотранспортной системе Армении в июне и июле текущего года более чем в три раза сократились по сравнению с объемом потерь за первые пять. Между тем, объемы поставок сжиженного газа в газозаправочные станции республики со стороны "Газпром Армения" в июне - июле увеличились на 37% по сравнению с первыми пятью месяцами 2018 года, по факту чего и было возбуждено уголовное дело.

"Логично то, что потери газа в зимний период более высокие, нежели в летний. И подобным образом ситуация складывалась не только в 2018

году, но и в 2017-м, и в 2016 гг. Нельзя сравнивать разные сезоны, разные температуры и другие факторы", - подчеркнул Тадевосян. Он разъяснил, что в Армении у 14 тыс. промышленных и коммунальных потребителей к газовым счетчикам подключены электронные корректоры газа, которые при повышении температуры газа держат ее на уровне 20 градусов по Цельсию. Между тем, у 700 тыс. потребителей бытовые счетчики не подключены к электронным корректорам, и поэтому объемы газа рассчитываются по действующей температуре. "Из школьных книжек по физики, мы знаем, что при низкой температуре тот же объем газа намного меньше, чем при температуре +20 градусов. Поэтому возникают дополнительные потери. Следовательно, это не может служить основой для подобного рода заключений. И на этом основании делать подсчеты на миллионы и миллиарды драмов некорректно", - обозначил проблему глава "Газпром Армения".

Более того, он подчеркнул, что из-за распространенного в СМИ сообщении КГД, пострадала репутация компании, которая создавалась в

течение долгих лет. В этом контексте Тадевосян сообщил, что сложившаяся ситуация вокруг армянской "дочки" Газпрома негативно повлияла на ход переговоров с одним из крупнейших российских банков на предмет заключения кредитного соглашения по выгодным процентным ставкам (6,5% годовых), который можно было бы направить на погашение кредитов в армянских банках по более высоким ставкам (8,5% годовых).

"Газпром, будучи самым крупным инвестором в энергетическую систему,

в 2012-2018г.г. осуществил инвестиции в размере $950 млн.. Тем самым, уровень газификации страны был доведен до 98%, работой были

обеспечены порядка 7 тыс. граждан. Являясь на протяжении нескольких лет подряд крупнейшим налогоплательщиком Армении, при этом регулярно получая от КГД свидетельство "Законопослушного налогоплательщика" вчера получает подобного рода обвинения", - сказал он.

Отметим, что накануне КГД, руководствуясь результатами проведенных проверок в ЗАО "Газпром Армения", где согласно их заявлению были

выявлены злоупотребления и уклонения от выплат налогов в особо крупном размере, согласно 205 статьи 2 части УК РА возбудил уголовное дело.

Напомним, что ЗАО "Газпром Армения" является 100-процентным дочерним предприятием ПАО "Газпром", обеспечивая поставку и реализацию природного газа на внутреннем рынке Республики Армения. В составе Газотранспортной системы (ГТС) обслуживается 1682,2 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов. В составе Газораспределительной системы на сегодняшний день обслуживается 15 116 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления и вспомогательные сооружения. "Газпром Армения" - однa из ведущих компаний Армении, занимает лидирующие и стабильные позиции в системообразующей отрасли экономики Республики Армения - энергетике