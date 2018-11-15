Четверг, 15 Ноября 2018 18:43

АрмИнфо. Кассационный суд Армении принял решение по иску об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, а также по иску о пересмотре сути вердикта Апелляционного суда.

Так, суд постановил частично удовлетворить жалобу Генпрокурора Армении Артура Давтяна, отменить решение Апелляционного суда об освобождении под залог и направить дело на доследование.

Вся суть иска Генпрокурора Армении заключалась в аннулировании решения Апелляционного суда об освобождении Кочаряна под залог и заключения его под стражу.

Отметим, что первый иск был подан Генпрокуратурой, второй - защитой Кочаряна. Адвокаты второго президента, в частности, требовали признания всех трех аспектов права Кочаряна на освобождение. Апелляционный суд ранее принял решение об освобождении под залог лишь на основании одного аспекта - иммунитета второго президента.

Отметим, что Кассационный суд рассматривал данную жалобу коллективно, на основании решения большинства судей Палаты.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Он обвиняется по ст. 300.1 Уголовного кодекса Армении в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Сам Кочарян еще до ареста назвал выдвинутое против него обвинение политическим преследованием. По его словам, это "вендетта" под лозунгом любви и солидарности "бархатной революции". Однако, 13 августа Апелляционный суд изменил меру пресечения в отношении Кочаряна с учетом его неприкосновенности, и Роберт Кочарян был освобожден из-под стражи в зале суда.