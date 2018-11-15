Четверг, 15 Ноября 2018 18:42

АрмИнфо.Список блока "Мой шаг" является политическим конгломератом, и в нем нет идеологии. Об этом 15 ноября в беседе с журналистами заявил вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

Он отметил, что не корректно оценивать данный список, но в списке блока "Мой шаг" нет политической идеологии. "Я не понимаю, люди всю жизнь были против ЕАЭС, но сегодня они оказались в списке, лидер которого является адвокатом ЕАЭС, люди всю жизнь были против красных линий и против камер, но сегодня появился список, представители которого защищают красные линии и отмечают необходимость камер. Не понимаю, по каким принципам создавался этот список, ведь в нем должна быть четкая политическая линия. Как на площади митингующий народ их выберет, ну наберут они 80-90%, а что же они намерены делать потом? Я не вижу в данном блоке политическую идеологию, что может объединять людей, имеющих совершенно противоположные взгляды по различным вопросам", - заключил Шармазанов.