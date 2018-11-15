Четверг, 15 Ноября 2018 18:41

АрмИнфо. Комитет государственных доходов Армении (КГД) возбудил уголовное дело в отношении компаний "Арпи Газ" и "Гладзор М.Г.Х." за неуплату налогов в особо крупных размерах.

Как сообщили в пресс-службе КГД, в ходе подготовки материалов выяснилось, что согласно полученному заявлению, вышеуказанные компании в период с 2015 года по 2018 год демонстрировали меньший объем потребляемого газа, в результате чего в госбюджет были неуплачены суммы в особо крупных размерах, в частности: 121 млн. 437 тыс. драмов и 260 млн. 977 тыс. драмов НДС и акцизных налогов.

По факту, 15 ноября были возбуждены уголовные дела по признакам ч.2

ст.205 УК РА.