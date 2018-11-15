Четверг, 15 Ноября 2018 18:40

АрмИнфо.Кассационный суд Армении рассматривает жалобы, связанные с изменением меры пресечения в отношении второго президента Роберта Кочаряна

Суд рассматривает жалобы генерального прокурора Артура Давтяна и адвокатов Кочаряна - Айка Алумяна, Рубена Саакяна, Арама Орбеляна и Ованнеса Хандояна.

Данные жалобы связаны с решением, вынесенным 13 августа Апелляционным судом Армении об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна. Генпрокуратура требует пересмотра решения Апелляционного суда об освобождении Кочаряна под залог и его ареста. А защита второго президента требует признания всех трех аспектов права Кочаряна на освобождение. Апелляционный суд ранее принял решение об освобождении под залог лишь на основании одного аспекта - иммунитета второго президента. Отметим, что Кассационный суд рассматривает данную жалобу коллективно, на основании решения большинства судей Палаты.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Он обвиняется по ст. 300.1 Уголовного кодекса

Армении в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Сам Кочарян еще до ареста назвал выдвинутое против него обвинение политическим преследованием. По его словам, это "вендетта" под лозунгом любви и солидарности "бархатной революции". Однако, 13 августа Апелляционный суд изменил меру пресечения в отношении Кочаряна с учетом его неприкосновенности, и Роберт Кочарян был освобожден из-под стражи в зале суда.