Четверг, 15 Ноября 2018 17:50

АрмИнфо. Бывший глава охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна Вачаган Казарян вновь будет арестован. Такой вердикт вынес Кассационный суд Армении. Ранее Апелляционный суд пересмотрел вердикт суда общей юрисдикции об аресте Казаряна и выступил его на свободу под залог в 1 млрд драмов. Сегодня же Кассационный суд посчитал правомерным арест Казаряна и недопустимым его освобождение под залог.

Отметим, что Казарян обвиняется в незаконном обогащении. Он при представлении декларации об имуществе в качестве высокопоставленного должностного лица скрыл свои реальные материальные средства и доходы на сумму в 460 млн драмов, $1.272.900, 218.000 евро.

Напомним, что по аналогичной статье проходит также супруга Казаряна Рузанна Бегларян, в принадлежащем которой ресторане 'Янс" нашли незадекларированные средства и драгоценности.