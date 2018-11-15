Четверг, 15 Ноября 2018 17:49

АрмИнфо. В ходе плановых проверок в компании "Газпром Армения" были обнаружены определенные обстоятельства, требующие уголовно-правовой оценки. Об этом заявил председатель Комитета государственных доходов Давид Ананян 15-го ноября после заседания правительства.

По словам Ананяна, в компании "Газпром Армения" были проведены плановые проверки. В июне с.г., как пояснил глава КГД, возглавляемое им ведомство опубликовало список налогоплательщиков, подлежащих инспекционным проверкам на основе оценки рисков на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. В список была включена также "Газпром-Армения".

Как заметил глава КГД, в ходе этих проверок налоговики обнаружили определенную информацию, которая была представлена в следственный отдел КГД, а следователем было принято решение о возбуждении уголовного дела. "Но уголовное дело - это еще не "приговор". В рамках дела должны быть проведены следственные действия, которые нельзя провести в рамках уточнения взаимоотношений с бюджетом", - пояснил Ананян. О какой сумме возможных нарушений идет речь, Давид Ананян отказался сообщить, сославшись на конфиденциальный характер информации и предварительные данные. По той же причине он воздержался говорить о возможном воздействии нарушений на действующий тариф на газ.

На вопрос о возможности пересмотра тарифа на природный газ по результатам уголовного дела, Ананян указал, что этот вопрос предполагает глубокий анализ. "Это уравнение с несколькими неизвестными - надо установить вообще были ли потери", - заявил Ананян, признав, что потери, все же, могли повлиять на ценообразование.

Комитет государственных доходов (КГД) Армении накануне сообщил, что в результате проверок выяснилось, что в 2016-2017 годах ЗАО при представлении отчетов о налоге на прибыль и НДС представило ложные показатели, в результате чего налоговые обязательства компании были снижены на несколько миллиардов драмов. На базе подготовленных КГД материалов в Следственном управлении Комитета возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й статьи 205-й (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей в крупных размерах) Уголовного кодекса Армении. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия для определения размера ущерба, нанесенного государству от злоупотреблений ЗАО "Газпром-Армения", а также выявления коррупционных проявлений в сфере потребления природного газа. Компания "Газпром-Армения" назвала нелепыми обвинения в неуплате налогов. Как отмечается в сообщении, без обсуждения или уведомления компании, Комитет распространил в СМИ полностью необоснованную информацию. В компании напомнили, что ЗАО "Газпром-Армения" будучи на протяжении долгих лет первым крупным налогоплательщиком Армении, всегда осуществляла свою деятельность исключительно в соответствии с законодательством, периодически получая от Комитета по госдоходам сертификаты "Законопослушный налогоплательщик". "Представленные в публикации КГД "сравнительные исследования" проведены на основе несопоставимого временного периода и на основании несопоставимых величин. Компании не представлено ни одного факта, полученного административным органом, что привело к нелепым выводам", - говорится в сообщении. Как отметили в компании, подобная деятельность Комитета по госдоходам может угрожать деловой репутации и нормальной деятельности "Газпром- Армения". ЗАО "Газпром Армения" является 100-процентным дочерним предприятием ПАО "Газпром", обеспечивая поставку и реализацию природного газа на внутреннем рынке Республики Армения. В составе Газотранспортной системы (ГТС) обслуживается 1682,2 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов. В составе Газораспределительной системы на сегодняшний день обслуживается 15 116 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления и вспомогательные сооружения. "Газпром Армения" - однa из ведущих компаний Армении, занимает лидирующие и стабильные позиции в системообразующей отрасли экономики Республики Армения - энергетике.