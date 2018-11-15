Четверг, 15 Ноября 2018 17:43

АрмИнфо. Постпред Армении в Совете Европы Паруйр Ованнисян избран председателем группы докладчиков Комитета министров СЕ по вопросам образования, культуры, спорта, молодежи и охраны природы.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Паруйр Ованнисян избран на этот пост с 14 ноября 2018 год по 31 августа 2020 года. Он избран на этот пост единогласно при поддержке послов из 47 стран.

Комитет министров СЕ действует при помощи ряда докладчиков и рабочих групп, которые до принятия Комитетом решений разрабатывают соответствующие вопросы в рамках своих полномочий.