Четверг, 15 Ноября 2018 17:12

АрмИнфо. Армен Авак Авакян подал в отставку с поста исполнительного директора фонда "Бизнес Армения". Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

В своей записи, он попрощался с сотрудниками фонда и зарубежными представителями, поблагодарив их за плодотворное сотрудничество, пожелав им всех благ и дальнейших успехов. О причинах своей отставки он не сообщил.

Напомним, что Армен Авакян был назначен на должность исполнительного директора Фонда развития Армении, который впоследствии был переименован в Фонд "Бизнес Армения", 5 мая 2017 года. В октябре текущего года он сообщил журналистам, что Фонд планирует довести объемы привлеченных инвестиций до $45 млн. При этом, за 9 месяцев текущего года эти объемы составили $17 млн, еще $28 млн ожидается привлечь до конца 2018 года.