Четверг, 15 Ноября 2018 17:10

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении выявила и предотвратила ряд преступлений, связанных с коррупцией.

Как сообщает пресс-служба СНБ, один из случаев касается группы местных жителей Арагацотнской области, которые подозреваются в незаконном присвоении и продаже почти 600 грузовиков чернозема. Группа работала с апреля по ноябрь 2018 года и продавала каждую партию за 65-110 тысяч драмов.

Согласно сообщению СНБ, подозреваемые регулярно подкупали двух местных чиновников из министерства охраны природы, чтобы получить право на незаконную деятельность. Четырем гражданам Армении предъявлено обвинение, на данный момент они находятся под следствием.

Второй случай касается контрабанды автомобильных шин из Грузии. По предварительным данным, два гражданина Армении подкупили таможенного инспектора на контрольно-пропускном пункте Баграташен, чтобы без препятствий совершить незаконные действия.

Служба национальной безопасности расследует еще одно дело, связанное с незаконными присвоениями в общине муниципалитета Ташир Лорийской области, где несколько чиновников подозреваются в хищении в общей сложности 114 млн драмов.

В настоящее время также ведутся расследования по случаям в Тавушской области с участием должностных лиц, которые регистрировали на работу граждан, однако, последние не посещали рабочее место.