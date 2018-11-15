Четверг, 15 Ноября 2018 17:09

АрмИнфо. Правительство Армении отказалось увеличить финансирование политических партий. 15 ноября кабмин отклонил законодательную инициативу депутата от блока "Елк" Геворка Горгисяна, в рамках которой предлагается внести изменения в закон РА "О партиях" и увеличить финансовую помощь политическим партия из средств госказны.

По словам и.о. министра юстиции Армении Артака Зейналяна, в рамках инициативы повышения роли партий в политической жизни страны предлагается увеличить госфинансирование. Между тем, в результате одобрения проекта на "плечи" госказны будет возложено дополнительное обязательство в размере порядка 700 млн драмов. "Но такое бремя для бюджета не оправдано, потому предлагаем вынести по данной законодательной инициативе отрицательное заключение", - отметил и.о. главы Минюста.