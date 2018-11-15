Четверг, 15 Ноября 2018 17:03

АрмИнфо. Все внешнеполитические вопросы должны решаться исходя из интересов Армении. Об этом 15 ноября на пресс-конференции заявил глава партии "Христианско-народное возрождение", политолог Левон Ширинян.

Коснувшись взаимоотношений Армении с Россией, политолог заявил, что одним из главных концептов в этих взаимоотношениях является то, что обе страны должны иметь равные позиции. При этом он подчеркнул важность сотрудничества Армении с ЕС, будучи в составе ЕАЭС. "Нам нужно вести политику с позиции стабильности и развивать сотрудничество во всех геополитических векторах", - подчеркнул политолог.

В этом контексте, коснувшись членства Армении в ОДКБ и вставшего недавно вопроса о смене генсека организации, Ширинян заявил, что руководство Армении должно до конца отстаивать свою позицию и свои права в данной структуре. "Только легитимная власть может отстаивать интересы той или иной страны, а новые власти имеют вотум доверия народа. Для нас членство в ОДКБ, в целом, выгодно, так как мы находимся в не слишком благоприятном окружении, учитывая агрессивную политику наших соседей. Но мы, конечно же, является полноправным членом ОДКБ и имеем полное право отстаивать свои интересы", - подчеркнул политолог.

Политолог подчеркнул, что членство Армении в ЕАЭС также выгодно для страны, но не стоит останавливаться на достигнутом, и, будучи в составе данной структуры, следует развивать свои отношения с другими структурами.

Он подчеркнул, что во внешней политике главное отстаивать интересы жителей Армении и всего армянства, она должна быть проармянской. "Мы не являемся приверженцами России, Запада или Востока. Мы считаем, что все наши действия во внешней политике должны исходить сугубо из интересов Армении", - заключил Ширинян.

Отметим, что представитель Армении Юрий Хачатуров покинул должность Генсека ОДКБ 2 ноября по запросу новых властей страны. Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов.