Четверг, 15 Ноября 2018 16:48

АрмИнфо. Армения и Арцах работают над подписанием договора о военно-стратегическом блоке. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь главы НКР Давид Бабаян.

Он проинформировал, что работы в этом направлении ведутся достаточно давно. "Однако, и без этого договора де-факто сотрудничество между Арменией и Арцахом в оборонной сфере достаточно тесное. Армения является гарантом безопасности Арцаха. Этот документ может вывести на новый уровень сотрудничество между двумя странами, но и без него наше сотрудничество "не хромало"", - отметил Бабаян, добавив, что этот документ скорее преследует военно-политическую цель.

На уточнение о том, что согласно муссируемой в СМИ информации, в документе найдет место формулировка о том, что "Армения будет гарантом безопасности не только территорий Арцаха, но и проживающего там населения", Бабаян выразил убеждение, что подобные высказывания - результат разного видения ситуации. "Формулировка "Армения гарант безопасности Арцаха" нужно рассматривать в комплексе, она априори подразумевает обеспечение безопасности и населения республики и территгорий", - заверил Бабаян.

Коснувшись проходящих в Азербайджане очередных учений и заявлений Баку о новых "завоеваниях" в Нахиджеване, пресс-секретарь главы НКР выразил убеждение, что это продолжение материализации националистической и реваншистской идей, являющихся основополагающими в азербайджанской политике.

Ранее, глава Совбеза Арцаха Виталий Баласанян заявил, что Армения и Арцах в ближайшее время создадут военно-стратегический блок."У нас должен быть скрепленный документ, в котором говорилось бы, что Армения является гарантом безопасности народа Арацха. Здесь важна формулировка "гарант безопасности народа", а не "гарант территориальной целостности", поскольку под оккупацией Азербайджана есть армянские территории",- заявил Баласанян. Он отметил, что в мае властям Армении было сделано подобное предложение, и оно было принято. По словам Баласаняна, в этом направлении были даны поручения, проделана определенная работа, и, можно сказать, что документ практически готов. <Просто, исходя из внутриполитических процессов в Армении, его рассмотрение несколько отсрочено, но, уверен, что сразу после декабрьских выборов вРА, у нас будет этот документ>,- отметил он.