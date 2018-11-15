Четверг, 15 Ноября 2018 16:35

АрмИнфо. Мы собираемся войти в парламент с тем, чтобы защищать идеи бархатной революции, не допустить возврата старого режима и возродить культурную политику в Армении. Об этом 15 ноября на пресс-конференции заявил глава партии "Христианско-народное возрождение", политолог Левон Ширинян.

Он отметил, что во время агитации представители партии будут посещать области Армении, с тем, чтобы ознакомиться с самыми актуальными проблемами и составить план по их решению. "Мы являемся партией всего народа - крестьян, рабочих, ученных, то есть для всех граждан Армении. Официально агитация начинается 26 ноября, но мы уже начали представлять нашу партию путем пресс-конференций и интервью, чтобы население страны узнало, что мы из себя представляем. И у нас уже есть довольно много избирателей, которые понимают и ценят наши идеи. Хочу подчеркнуть, что мы являемся альтернативой правительству, и не стоит сейчас делить всех на оппозицию и власть", - подчеркнул Ширинян, заметив, что в случае прохождения в парламент ХНВ будет направлять власть, если она собьется с пути, и защищать идеи бархатной революции.

По его словам, идеальным для страны будет сильный парламент и умеренная власть премьер-министра. "Нужно сформировать такой парламент, где будут - правые, левые и центристы, а не власть и оппозиция. Мы хотим разорвать порочный круг, который был в Армении раньше, и отказаться от таких явлений как выдача предвыборных взяток, трудоустройство родственников в органы власти и т.д. Мы считаем, что от этого нужно отказаться. Что же касается нашей экономической программы, то мы поддерживаем социально-рыночную экономику. Мы считаем, что в нашей стране не должно быть бедных и олигархов, а большая часть общества должна быть богатой. Мы также выступаем за возрождение промышленного сектора", - подчеркнул политолог.

Он также заявил, что отличие возглавляемой им партии от других, заключается в том, что они хотят продвигать программу культурной цивилизации. Ширинян заметил, что данная программа приведет к росту сознательности у общества. "То есть мы хотим развивать культурные ценности страны и возрождать армянскую высокую культуру",- отметил он.

При этом политолог заверил, что для него и его команды не будет трагедией, если ХНВ не пройдет в парламент. "Однако, хочу заметить, что мы на этом не прекратим нашу деятельность, мы продолжим изучать проблемы, существующие в обществе и создадим профессиональные группы, которые будут писать программы по решению актуальных проблем. Кроме того, мы начнем сотрудничать с бизнес-сферой, чтобы добиться прогресса в экономике страны", - отметил политолог.

Ширинян заметил, что его основными избирателями станут сотрудники образовательной сферы, водители такси, представители культуры, талант которых не был оценен по достоинству, а также люди, работающие в сфере промышленности.