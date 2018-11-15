Четверг, 15 Ноября 2018 16:26

АрмИнфо. С применением камер видеонаблюдения в Армении количество человеческих жертв в результате дорожно-транспортных происшествий сократилось на 11%. Об этом 15 ноября в Национальном Собрании РА заявил заместитель начальника Полиции РА Ованнес Кочарян, представивший в первом чтении поправки в законе "Об обеспечении безопасности дорожного движения" и в пакете смежных законов.

По словам заместителя начальника Полиции РА, ежегодно на дорогах страны в результате ДТП погибают до 300 человек. Результаты многочисленных мониторингов свидетельствуют о том, что применение камер видеонаблюдения позволяет снизить эту печальную статистику. В настоящее время Полиция не рассматривает вопрос об увеличении количества камер, более того, изучается вопрос об их использовании на наиболее оживленных перекрестках и дорогах, что приведет к их значительному сокращению. Ованнес Кочарян подчеркнул, что 80% водителей являются законопослушными, и лишь 20% имеют проблемы с соблюдением ПДД. К данному вопросу необходим взвешенный и осторожный подход. Наступило время серьезных изменений. Правительство страны уже предприняло ряд шагов в данном направлении, которые будут представлены на суд Национального Собрания РА", - заверил заместитель начальника Полиции.

Говоря о законодательной инициативе, он подчеркнул, что она носит технический характер и направлена на приведение действующего закона в соответствии с Конституцией РА. В настоящее время ряд вопросов, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения, решаются нормативными актами правительства. Между тем, конституция страны требует применения законов вместо нормативных актов.