Четверг, 15 Ноября 2018 15:29

АрмИнфо. Начальник обороны Болгарии Андрей Боцев провел встречу с начальником Генштаба ВС Армении Артаком Давтяном, находящимся с официальным визитом в Болгарии.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны Болгарии, Боцев констатировал, что эта встреча хорошая возможность для детального обсуждения направлений дальнейшего взаимодействия, а также обмена мнениями о состоянии и развитии вооруженных сил двух стран, участии в международных операциях и миссиях, совместных учениях.

Начальник обороны Болгарии указал на серьезный потенциал для сотрудничества между военными учебными заведениями, выразив убеждение, что совместная подготовка - хорошая возможность для сотрудничества и обмена опытом.

Стороны выразили убеждение, что визит способствует развитию диалога и углублению отношений между оборонными ведомствами двух стран.

Собеседники обсудили перспективы расширения двустороннего военного сотрудничества, общие области интересов и возможности взаимодействия по линии партнерства Армении с НАТО и Европейским Союзом.

Армянскую делегацию во главе с Давтяном принял также министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов. В ходе встречи, стороны акцентировали внимание на развитии оборонного сотрудничества между двумя странами.