Четверг, 15 Ноября 2018 15:28

АрмИнфо. Правительство Армении законодательно закрепило свое право на проведение заседаний в открытом режиме. Соответствующее решение было принято 15-го ноября на очередном заседании Кабмина.

Как заявил и.о. министра юстиции Армении Артак Зейналян, впредь заседания исполнительного органа будут проводиться в открытом режиме, и лишь в исключительных случаях - за закрытыми дверями.

Напомним, что 30 апреля во время акции-шествия тогда еще глава протестного движения "Сделай шаг" Никол Пашинян заявил, что его первым и символическим указом в случае избрания на пост премьер-министра Армении, станет отмена нашумевшего закона о проведении заседаний армянского кабмина за закрытыми дверьми.