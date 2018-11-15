Четверг, 15 Ноября 2018 15:16

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на пленарном заседании 15 ноября в первом чтении обсудило законодательные инициативы группы депутатов от фракции Республиканской партии, предусматривающие введение запрета на проведение митингов на территориях Армянской Апостольской Церкви и предоставление государственной охраны Католикосу всех армян.

Представивший проект поправок в законах "О свободе собраний" и "Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной

охране", депутат НС Мигран Акопян сообщил, что представленные документы предусматривают на законодательном уровне ввести запрет на

проведение собраний на территориях, принадлежащих религиозным организациям без их согласия. Кроме того, помимо президента, премьер-министра, спикера парламента и кандидата в президенты предлагается установить личную охрану и для Католикоса всех армян Гарегина II.

Однако, как подчеркнул и.о. первого заместителя министра юстиции РА Артур Ованнисян, правительство предлагает оставить оба закона в нынешнем виде. По его словам, неприкосновенность церкви гарантируется другим положением того же закона. В частности, запрещаются митинги, разжигающие ненависть на религиозной почве. Кроме того, как правило, имущество ААЦ относится к памятникам культуры, которые охраняются государством, и проведение на них мероприятий также ограничено действующим законодательством. Государство, продолжил Артур Ованнисян, должно гарантировать свободу собраний, также как государство обеспечивает и безопасность их проведения. В случае появления рисков, правоохранительные органы имеют право на предупреждение участников собраний и их разгон. Что касается охраны для Католикоса, то, по словам и.о. замминистра, этот вопрос регулируется решением премьер-министра, который в случае необходимости имеет право предоставить и Католикосу, и другим религиозным деятелям необходимую защиту, если им угрожает опасность. "Но Католикосу ничто не угрожает, а в случае появления подобной опасности, у премьер-министра имеются все полномочия по обеспечению его защиты", - сказал Артур Ованнисян.

Ранее и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян отмечал, что Католикосу сегодня ничего не угрожает. "А если угроза будет, государство сможет обеспечить его безопасность надлежащим образом", - заверил Никол Пашинян Напомним, в последнее время в Первопрестольном Эчмиадзине проходили акции протеста, участники которых требовали отставки Гарегина II, которого они считают союзником прежних властей.